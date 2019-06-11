TFF Başkanı Özdemir, İzlanda Federasyon Başkanı ile bir araya geldi

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu elemelerindeki İzlanda maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Gudni Bergsson ile buluştu.

İzlanda'nın Reykjavik kentindeki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda gerçekleşen görüşmede TFF Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Soydan, Hasan Akıncıoğlu, Ali Düşmez, Erdal Bahçıvan, Hamit Altıntop, Yılmaz Büyükaydın, Nuri Akın, Alkın Kalkavan, Mustafa Çağlar ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile İzlanda Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Klara Bjartmarz yer aldı.

Organizasyon, iki ülke Federasyon Başkanı ve heyetleri arasında karşılıklı hediye takdiminde bulunulması ile sona erdi.

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DHA