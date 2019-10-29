TFF Başkanı Özdemir İzmir'de

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yarın İzmir Ticaret Odası (İZTO) meclis toplantısına katılacak. Özdemir'in katılacağı İZTO'nun ekim ayı olağan meclis toplantısı İzmir Ticaret Odası Çok Amaçlı Salon'da saat 16.00'da gerçekleşecek. Toplantıda bir konuşma yapacak Özdemir, toplantının ardından meclis üyeleriyle yine İZTO'nun restoranında akşam yemeğinde buluşacak.

TFF Başkanı Özdemir, İzmir'deki futbol kulüplerinin başkanlarıyla da görüşecek. Özdemir'i meclis toplantısında ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını belirten Eski Futbol Federasyonu Başkanı, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Futbol camiamızın değerli ismi Sayın Nihat Özdemir'i meclisimizde konuk edeceğiz ve kendisinin spor konusundaki görüş ve düşüncelerini yakından dinleme fırsatı bulacağız" dedi.

Kaynak: DHA