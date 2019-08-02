TFF Başkanı Özdemir: Liglerin geç başlaması söz konusu değil

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Kulüpler Birliği üyeleriyle birlikte son durumun bütün değerlendirmesini hep birlikte müzakere ettik. Kulüplerimizin desteğiyle birlikte yayıncı kuruluşla bir görüşme yapacağız. Liglerin geç başlaması, yapılmaması gibi durumlar söz konusu değil. Ümit ediyorum ki yolumuza yayıncı kuruluş ile devam edeceğiz. Ortada herhangi bir sorun olduğu gözükmemektedir" dedi.

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı yönetici ve üyeleri, vakfın Maslak'taki merkezinde yayıncı kuruluşun taleplerini görüştü. Toplantı sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"YETKİ FEDERASYONDA"

İlk olarak söz alan Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman çözüm yolunda adımlar attıklarını belirtirken, "Bugün, seri toplantılar sonucu, federasyonumuzla birlikte bir toplantı yaptık. Kulüplerin azami çoğunluğunun olduğu bir toplantıda buluştuk. Kulüpler Birliği olarak federasyona bundan sonraki görüşmelerle ilgili yetki verdik. Yapıcı, akılcı ve kulüplerin menfaatini koruyan bir federasyonumuz olduğu için bunu gönül birliği ile verdik. Bundan sonra yetki, federasyon başkanımızdadır. Görüşmeleri Kulüpler Birliği adına TFF yürütecek. En kısa sürede de bir çözüme ulaşılacağına inanıyorum" diye konuştu.

ORMAN: LİGLERİN ERTELENMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Sürecin liglerin ertelenmesi gibi bir durumu beraberinde getirmeyeceğini dile getiren Orman, "Liglerin ertelenmesi söz konusu değil. Bizim aramızda böyle bir konuşma hiç olmadı. Bu tip şeyler, gazetelerde ve sosyal medyada geziyor ama öyle bir durum yok" şeklinde konuştu.

ÖZDEMİR: KULÜPLERE ÖDEMELERDE BİR SIKINTI YOK

TFF Başkanı Nihat Özdemir de liglerin geç başlamasının söz konusu olmadığını söyledi. Özdemir, "Kulüpler Birliği üyeleriyle birlikte son durumun bütün değerlendirmesini hep birlikte müzakere ettik. Kulüplerimizin desteğiyle birlikte yayıncı kuruluşla bir görüşme yapacağız. En kısa zamanda kamuoyuna açıklamamızı yapıp yolumuza devam edeceğiz. Liglerin geç başlaması, yapılmaması gibi durumlar söz konusu değil. Ümit ediyorum ki yolumuza yayıncı kuruluş ile devam edeceğiz. Ortada herhangi bir sorun olduğu gözükmemektedir. Bütün kulüplere teşekkür ediyorum. Herkes olumlu olarak yaklaştı. Bu ülkemizin ve kulüplerimizin meselesi, her şeyden öte Türk futbolunun meselesidir. İnşallah bu çözümü en kısa sürede üretip yolumuza devam edeceğiz" dedi. Yayıncı kuruluşun kulüplere yapması gereken ödemelerde herhangi bir sorun olmadığını vurgulayan Özdemir, "Ödemelerde bir sorun gözükmemektedir. Kulüplerimize en kısa sürede ödeme yapılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"YAYINCI KURULUŞLA 14 TOPLANTI YAPTIK"

Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği olarak yayıncı kuruluşla birçok toplantı gerçekleştirdiklerini anlatan Özdemir, "Yayıncı kuruluş ile TFF'nin sözleşmesi var. Biz kulüpler adına bu sözleşmeyi yaptık. Bundan evvel yayıncı kuruluş ile 14 toplantı yaptık. Bazılarını Kulüpler Birliği ile yaptık, bazılarını federasyon olarak yaptık. Yapılan toplantılar neticesinde çıkan sonuçları Kulüpler Birliği yetkilileri ile paylaştık ve yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

"POZİTİF BİR SONUCA VARDIK"

Yayıncı kuruluşun sabit kurdan yola devam etme durumunun söz konusu olmadığını belirten TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Bütün şartları değerlendirerek kulüplerimizin durumları, federasyonun durumları ve yayıncı kuruluşun durumlarını ele alıp objektif gözle bir sonuca vardık ve bunu Kulüpler Birliği ile paylaştık. Onlar da bize görüşmelere devam etmemiz için yetki verdiler. Biz de yolumuza devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fikret Orman'ın açıklamaları

- Nihat Özdemir'in açıklamaları

DHA