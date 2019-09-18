TFF Başkanı Özdemir, RTÜK Başkanı Şahin’i ziyaret etti

Haziran ayında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına seçilen Nihat Özdemir, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'i ziyaret etti.

Ziyaretin gündem başlıklarından birisi, spordaki ve ekranlardaki şiddetti. Sahalardan şiddeti silme konusunda kararlı olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir, çalışmalarını RTÜK Başkanı Şahin ile paylaştı.

Şahin de, özellikle spor programlarındaki şiddete vurgu yaparak ekranlardaki futbol yorumcularının abartılı vücut hareketlerine ve sıklıkla kullandıkları argo kelimelere dikkati çekti.

Futbolun doğasında bulunan coşkuyla spor programlarında zaman zaman isteyerek ya da istemeyerek heyecanlı sunumların ya da yorumların etik sınırları aştığını ifade eden RTÜK Başkanı Şahin, ekran şiddetine ve kötü sözlere karşı tedbir alınacağının mesajını verdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:

"İş dünyasında pek çok başarıya imza atmış, ülkemizin prestij projelerinde emeği bulunan değerli büyüğümüz Nihat Özdemir Bey, yoğun temposu arasında futbolla olan yakın ilişkisini de hep sürdürmüştür. Sporla alakalı çeşitli kademelerde elini taşın altına koymuş olan değerli Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız, bu görevinde de yine üstün başarılara imza atacaktır. Kendisiyle hemen hemen her konuda mutabığız. Burada bir konuyu özellikle vurgulamak istiyorum. Üzülerek belirteyim ki, liglerde iddialı takımlar arasındaki yoğun ve çetin mücadeleler sürerken, sahalarımızda istenmeyen görüntülere maruz kalabiliyoruz. Gerek saha içinde gerekse saha dışında taraftarların holiganizme kaçan tavırlarına şahit oluyoruz. Bunlar yetmezmiş, spor programlarında da aynı çirkin yaklaşımları görebiliyoruz. Ahlak sınırlarını aşan taraftarı öfkelendiren yorumlardan tutun da hakaret ya da argo içeren kötü sözlere varıncaya dek olumsuz örneklere rastlayabiliyoruz. Federasyon Başkanımız işte burada Sahalardan şiddeti çekme konusunda kararlılar, bizlere düşense ekranları temiz tutmak. Spor programlarındaki şiddete geçit vermeyeceğiz. Bazen bilerek bazen de bilmeden heyecan atmosferi içinde sarfedilen sözler bizleri tedbir almaya zorluyor. 7'den 70'e herkesin severek takip ettiği spor programları için yoğun bir mesai yürütüyoruz. Hatta bazen yorumcu arkadaşlar abartarak yabancı dilde küfürler etmeye başladılar. Bunlar hoş şeyler değil. Gerekli tedbirleri alarak vatandaşlarımızın rahatça izleyeceği daha temiz bir ekran oluşturma gayretindeyiz."

RTÜK Başkanı Şahin'e teşekkür eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir ise iletişim içinde el ele vererek güzel çalışmalara imza atacaklarına yürekten inandığını ifade etti.

Kaynak: İHA