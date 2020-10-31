TFF duyurdu: Amatör liglerin ne zaman başlayacağı belli oldu!
TFF tarafından yapılan son dakika açıklamasında, amatör maçlarının 2021 Ocak ayı sonunda, o anki pandemi şartlarına göre ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşülerek müsabakalar başlatılacağı bilgisi paylaşıldı.
Türk Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, amatör maçların başlama tarihi duyuruldu. 2021 Ocak ayı sonunda, o anki pandemi şartlarına göre ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşülerek müsabakalar başlatılacağı bilgisi paylaşılırken açıklamada,
"2021 Ocak ayı sonunda, o anki pandemi şartlarına göre ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşülerek müsabakalar başlatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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