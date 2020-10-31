31 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? Hasta sayısı kaç oldu?TFF duyurdu: Amatör liglerin ne zaman başlayacağı belli oldu!Sağlık Bakanı Koca, depremde son bilançoyu açıkladı2020-2021 Bursaspor, Beypiliç Boluspor maç özeti, maç sonucuCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Koronavirüste son aşamaTBMM Başkanı Şentop'tan deprem bölgesine ziyaretİzmir'den güzel haber: 1 kişi daha enkazdan kurtarıldıAdana'da kaza: Sipariş yetiştirmek isterken canından oluyordu2020-2021 Kırşehir Belediye Spor, Van Spor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Karacabey Belediye Spor, Sakaryaspor maç özeti, maç sonucu
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. TFF duyurdu: Amatör liglerin ne zaman başlayacağı belli oldu!

TFF duyurdu: Amatör liglerin ne zaman başlayacağı belli oldu!

TFF tarafından yapılan son dakika açıklamasında, amatör maçlarının 2021 Ocak ayı sonunda, o anki pandemi şartlarına göre ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşülerek müsabakalar başlatılacağı bilgisi paylaşıldı.

TFF duyurdu: Amatör liglerin ne zaman başlayacağı belli oldu!

Türk Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, amatör maçların başlama tarihi duyuruldu. 2021 Ocak ayı sonunda, o anki pandemi şartlarına göre ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşülerek müsabakalar başlatılacağı bilgisi paylaşılırken açıklamada,
"2021 Ocak ayı sonunda, o anki pandemi şartlarına göre ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşülerek müsabakalar başlatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT