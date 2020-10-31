TFF duyurdu: Amatör liglerin ne zaman başlayacağı belli oldu!

Türk Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, amatör maçların başlama tarihi duyuruldu. 2021 Ocak ayı sonunda, o anki pandemi şartlarına göre ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşülerek müsabakalar başlatılacağı bilgisi paylaşılırken açıklamada,

"2021 Ocak ayı sonunda, o anki pandemi şartlarına göre ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşülerek müsabakalar başlatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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