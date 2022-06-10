TFF duyurdu! Başkanlık seçiminde yarışacak 9 adayın isimleri belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu, Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu'da TFF Başkanı olmak için başvuru yapan isimleri açıkladı. Buna göre 9 aday seçimde başkan olmak için yarışacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in görevinden istifa etmesinin ardından ardından 16 Haziran Perşembe günü yapılacak olan Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurul'da başkanlık seçimi yapılacak. Bu kapsamda TFF Başkanı olmak isteyen 9 aday, federasyona başvuruda bulundu.



TFF'den yapılan açıklamaya göre seçimde yarışacak adayların isimleri şöyle: 1. Ufuk AKÇEKAYA

2. Ramazan ATAŞ

3. Mehmet BÜYÜKEKŞİ

4. Gökhan KIZILTAN

5. Sedat OLCA

6. Hayati ÖZGÜL

7. Ayhan SAĞALTICI

8. Cemal TARANCI

9. Hüseyin YANGIN Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri