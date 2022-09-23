TFF duyurdu! Fareo Adaları maçı öncesi Milli Takım kadrosu değişti! İşte kadroya alınan yeni isimler...

TFF, A Milli Takım'ın Uluslar C Ligi 1. Grup'taki 6.maçında oynayacağı Fareo Adaları maçı öncesi kadroda değişiklikler yapıldığını açıkladı. 4 isim kadrodan çıkarıldı, yerlerine ise yeni isimler dahil edildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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TFF duyurdu! Fareo Adaları maçı öncesi Milli Takım kadrosu değişti! İşte kadroya alınan yeni isimler...

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, A Milli Takım'ın dün akşam oynadığı Lüksemburg maçı sonrası kadroda değişiklikler yapıldığı kaydedildi.

SAKATLIKLAR CAN SIKTI

Buna göre Milli Takım'ın 25 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Faroe Adaları maçı öncesi Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü sakatlıkları, Cengiz Ünder ise Lüksemburg karşılaşmasında turnuvadaki ikinci sarı kartını görerek cezalı duruma düşmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

TFF duyurdu! Fareo Adaları maçı öncesi Milli Takım kadrosu değişti! İşte kadroya alınan yeni isimler...

KADROYA ALINAN İSİMLER

İspanya'nın Valencia kulübünde forma giyen Cenk Özkacar, Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Ravil Tagir, Medipol Başakşehir'den Berkay Özcan ve Trabzonspor'dan Umut Bozok ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.

Cenk Özkacar kafileye Faroe Adaları'nda; Ravil, Berkay ve Umut ise Riva'da A Millî Takım kampına katılacak.

TFF duyurdu! Fareo Adaları maçı öncesi Milli Takım kadrosu değişti! İşte kadroya alınan yeni isimler...

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