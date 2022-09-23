TFF duyurdu! Fareo Adaları maçı öncesi Milli Takım kadrosu değişti! İşte kadroya alınan yeni isimler...

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, A Milli Takım'ın dün akşam oynadığı Lüksemburg maçı sonrası kadroda değişiklikler yapıldığı kaydedildi.
SAKATLIKLAR CAN SIKTI
Buna göre Milli Takım'ın 25 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Faroe Adaları maçı öncesi Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü sakatlıkları, Cengiz Ünder ise Lüksemburg karşılaşmasında turnuvadaki ikinci sarı kartını görerek cezalı duruma düşmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
KADROYA ALINAN İSİMLER
İspanya'nın Valencia kulübünde forma giyen Cenk Özkacar, Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Ravil Tagir, Medipol Başakşehir'den Berkay Özcan ve Trabzonspor'dan Umut Bozok ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.
Cenk Özkacar kafileye Faroe Adaları'nda; Ravil, Berkay ve Umut ise Riva'da A Millî Takım kampına katılacak.
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