TFF duyurdu: Galatasaray-Kasımpaşa maçının saati değişti!

Süper Lig'de 14 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanması planlanan Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesi için kar alarmı verilmişti. Meteoroloji uzmanları, maç saatinde yoğun kar yağışının etkili olacağını belirterek maç öncesinde önlemlerin alınmasını istemişti.

Galatasaray ve Kasımpaşa yöneticileri ise görüş birliğine vararak karşılaşmanın saat 16.00'a alınmasını talep etti.

Türkiye Futbol Federasyonu ise bu talebi onaylayarak Galatasaray - Kasımpaşa maçının saatini değiştirdi. Karşılaşma Pazar günü 16:00'da başlayacak.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Süper Lig 2020-2021 Sezonu 25. haftasında, 14 Şubat Pazar günü saat 19.00'da evimizde oynayacağımız Kasımpaşa maçı beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle saat 16.00'ya alınmıştır. #GSvKSM pic.twitter.com/GMWdRuKwem — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 12, 2021

NİHAT ÖZDEMİR NE DEMİŞTİ?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Bir gün ileri, bir gün geri alamayız." ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir'in açıklamaları şöyle:

"Meteorolojinin hava raporuna göre bir gün ileri bir gün geri alamayız. Biz programımızı aynen uygulayacağız. Her türlü tedbiri aldık. Maçı oynatmaya çalışacağız. Hedefimiz maçı oynatmaktır. Takımların fikstürleri bellidir. Maçın oynanıp oynanmayacağına maç saatinde karar verilir"