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TFF duyurdu: Galatasaray-Kasımpaşa maçının saati değişti!

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Kasımpaşa maçının saatini değiştirdi. Karşılaşma Pazar günü 16:00'da başlayacak.

TFF duyurdu: Galatasaray-Kasımpaşa maçının saati değişti!

Süper Lig'de 14 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanması planlanan Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesi için kar alarmı verilmişti. Meteoroloji uzmanları, maç saatinde yoğun kar yağışının etkili olacağını belirterek maç öncesinde önlemlerin alınmasını istemişti.

Galatasaray ve Kasımpaşa yöneticileri ise görüş birliğine vararak karşılaşmanın saat 16.00'a alınmasını talep etti.

Türkiye Futbol Federasyonu ise bu talebi onaylayarak Galatasaray - Kasımpaşa maçının saatini değiştirdi. Karşılaşma Pazar günü 16:00'da başlayacak.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

TFF duyurdu: Galatasaray-Kasımpaşa maçının saati değişti!

NİHAT ÖZDEMİR NE DEMİŞTİ?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Bir gün ileri, bir gün geri alamayız." ifadelerini kullandı. 

Nihat Özdemir'in açıklamaları şöyle:

"Meteorolojinin hava raporuna göre bir gün ileri bir gün geri alamayız. Biz programımızı aynen uygulayacağız. Her türlü tedbiri aldık. Maçı oynatmaya çalışacağız. Hedefimiz maçı oynatmaktır. Takımların fikstürleri bellidir. Maçın oynanıp oynanmayacağına maç saatinde karar verilir"

Onur Çelik
Spor Editörü
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