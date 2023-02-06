TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'de oynanması planlanan maçların deprem nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen deprem sonucu can kayıplarımızın, yaralıların olması ve devam eden arama kurtarma çalışmaları nedeniyle; 6 Şubat Pazartesi (bugün) Spor Toto Süper Lig'de HangiKredi Ümraniyespor - Adana Demirspor A.Ş., Fenerbahçe A.Ş. - Arabam.com Konyaspor, Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor, Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor - Bodrumspor A.Ş. karşılaşmaları ile TFF 2. Lig'de 8 Şubat Çarşamba günü oynanması planlanan tüm müsabakalar ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

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