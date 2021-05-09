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TFF duyurdu: Türkiye Kupası için seyirci kararı

18 Mayıs'ta İzmir'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline %30 oranında seyirci alınacak.

TFF duyurdu: Türkiye Kupası için seyirci kararı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada  Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte biri oranında seyirci alınacağı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacaktır. 

Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. 

Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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