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  3. TFF, harcama limitlerini görüşecek!

TFF, harcama limitlerini görüşecek!

TFF'nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı harcama limitleri, kulüpler tarafından oldukça büyük tepki çekmişti. Bunun üzerine konuyu tekrar görüşecek olan TFF, bugün toplanacak.

TFF, harcama limitlerini görüşecek!

TFF, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte kulüplerin transferde yol haritasını belirleyecek olan en önemli etmenlerden biri olan takım harcama limitlerini açıklamıştı. Açıklanan limitlerin Fenerbahçe, özelinde birkaç kulübü de memnun etmemesi tekrar görüşülmesi sonucunu ortaya çıkardı.  

TFF, harcama limitlerinden rahatsız olan kulüpler ile birlikte bir toplantı gerçekleştirecek. İşte toplantıya katılacak olan kulüpler:

TFF, harcama limitlerini görüşecek!

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, Kasımpaşa, Sivasspor, Göztepe, Antalyaspor

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil hem kendi kulübü adına hem de kulüpler birliği başkanı olarak görüşmede yer alacak.

Kulüplerin zirvede Nihat Özdemir'den harcama limitleri hesaplanırken bazı kalemlerde esneklik
gösterilmesini ve yeniden düzenlenmesini talep edeceği öğrenildi.

Kulüplerin, görüşmede TFF'den en önemli talebi, %15'lik sapma payının %45'lere kadar çıkarılması olacak. Bunun haricinde özellikle ana para, oyuncu satışından limite eklenen oranlarda değişiklik yapılması ve bankalar birliği anlaşmasının süresinin 10 yıla çıkarılması görüşülecek konular arasında olduğu biliniyor.

Onur Çelik
Spor Editörü


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