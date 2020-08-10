TFF, harcama limitlerini görüşecek!

TFF, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte kulüplerin transferde yol haritasını belirleyecek olan en önemli etmenlerden biri olan takım harcama limitlerini açıklamıştı. Açıklanan limitlerin Fenerbahçe, özelinde birkaç kulübü de memnun etmemesi tekrar görüşülmesi sonucunu ortaya çıkardı.

TFF, harcama limitlerinden rahatsız olan kulüpler ile birlikte bir toplantı gerçekleştirecek. İşte toplantıya katılacak olan kulüpler:

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, Kasımpaşa, Sivasspor, Göztepe, Antalyaspor

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil hem kendi kulübü adına hem de kulüpler birliği başkanı olarak görüşmede yer alacak.

Kulüplerin zirvede Nihat Özdemir'den harcama limitleri hesaplanırken bazı kalemlerde esneklik

gösterilmesini ve yeniden düzenlenmesini talep edeceği öğrenildi.

Kulüplerin, görüşmede TFF'den en önemli talebi, %15'lik sapma payının %45'lere kadar çıkarılması olacak. Bunun haricinde özellikle ana para, oyuncu satışından limite eklenen oranlarda değişiklik yapılması ve bankalar birliği anlaşmasının süresinin 10 yıla çıkarılması görüşülecek konular arasında olduğu biliniyor.