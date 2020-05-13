TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifedeler kullanıldı: "Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na geçici madde 9 eklenerek, daha önce 14.04.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile eklenen geçici madde 7 ile uzatılan finansal rapor gönderim tarihlerinin revize edilerek, talimatın EK XII / B. finansal raporların gönderim takvimlerinin 31 Mayıs yerine 30 Haziran 2020 ve 30 Haziran yerine 31 Temmuz 2020 olarak uygulanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: DHA