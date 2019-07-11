TFF kurulları belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, bünyesinde görev yapan kurulların başkan ve üyelerinin belirlendiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurullarda yer alan isimler şu şekilde:

PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU (PFDK)

BAŞKAN:

Aytaç Yüksel

ASİL ÜYELER:

Mehmet Erol, Ahmet Can Acaroğlu, Canan Sarı, Veli Tolu, Mehmet Sağlam, Recep Şencan

YEDEK ÜYELER:

Fatih Hasbal, Zülküf Türkoğlu, Zuhal Bereket Baş, Tamer Sağcan, Deniz Aksoy, Ali Atay

TAHKİM KURULU:

BAŞKAN:

Murat Balcı

ASİL ÜYELER:

Emine Yazıcıoğlu, Yusuf Öksüzömer, Osman Baturhan Dursun, Murat Erbilen, Eyüp Kul, Haluk Sonsuz

YEDEK ÜYELER:

Abdürrahim Güneşdoğdu, Alper Türközmen, Tuğçe Dinçer, Mehmet Karcıoğlu, Savaş Yarkın, Yakup Önder Mercangöz

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU:

BAŞKAN:

Celal Candan

ASİL ÜYELER:

Kenan Kenan, Yavuz Aksoy, Tarkan Erdal, Başbuğ Pınarbaşı, Sidar Tunca, Yasin Eker

YEDEK ÜYELER:

Alper Çağrı Yılmaz, Elif Demirhan, Armağan Üçer, Oğuz Turhan, Halit Öğün, Seyit Kıvanç Koç

DHA