TFF kurulları belirlendi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, bünyesinde görev yapan kurulların başkan ve üyelerinin belirlendiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, bünyesinde görev yapan kurulların başkan ve üyelerinin belirlendiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurullarda yer alan isimler şu şekilde:
PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU (PFDK)
BAŞKAN:
Aytaç Yüksel
ASİL ÜYELER:
Mehmet Erol, Ahmet Can Acaroğlu, Canan Sarı, Veli Tolu, Mehmet Sağlam, Recep Şencan
YEDEK ÜYELER:
Fatih Hasbal, Zülküf Türkoğlu, Zuhal Bereket Baş, Tamer Sağcan, Deniz Aksoy, Ali Atay
TAHKİM KURULU:
BAŞKAN:
Murat Balcı
ASİL ÜYELER:
Emine Yazıcıoğlu, Yusuf Öksüzömer, Osman Baturhan Dursun, Murat Erbilen, Eyüp Kul, Haluk Sonsuz
YEDEK ÜYELER:
Abdürrahim Güneşdoğdu, Alper Türközmen, Tuğçe Dinçer, Mehmet Karcıoğlu, Savaş Yarkın, Yakup Önder Mercangöz
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU:
BAŞKAN:
Celal Candan
ASİL ÜYELER:
Kenan Kenan, Yavuz Aksoy, Tarkan Erdal, Başbuğ Pınarbaşı, Sidar Tunca, Yasin Eker
YEDEK ÜYELER:
Alper Çağrı Yılmaz, Elif Demirhan, Armağan Üçer, Oğuz Turhan, Halit Öğün, Seyit Kıvanç Koç
DHA
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