TFF Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nin açılış töreni gerçekleşti

MHK'nin 2021-2022 sezonu yaz seminerinin resmi açılış töreni, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray başkanı Burak Elmas, Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, MHK Başkanı Serdar Tatlı ile hakemlerin katılımıyla Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

"EKSİKLERİ TESPİT EDİP BUNLARDAN DERS ALACAĞINIZA EMİNİM"

Seminerde açıklamada bulunan Nihat Özdemir şu sözlere yer verdi:

"Hakemlerimizle üçüncü sezona hazırlanıyoruz. Bu süreçte hep yanınızda olduk, sizlere inandık ve destek verdik. Hakemliği daima ayrı bir yere koyduk ve bütün seminerlerde bir arada olduk. Öncelikle MHK'ye ve hakemlerimize, geçtiğimiz sezonun tamamlanmasına verdikleri katkılardan dolayı özel olarak teşekkür ediyorum. Olağanüstü zor bir süreçti. Bir taraftan salgınla mücadele ederken, diğer yandan yoğun maç trafiğinde görev yaptınız. Süper Lig'de tarihi bir sezonu geride bıraktık. 42 haftalık ve 420 maçlık uzun maratonda şampiyon takım son hafta belli oldu. Yine aynı şekilde, TFF 1. Lig'de 3 takım, son haftaya şampiyonluk hedefiyle girdi. Geçen sezon 2 bin 692 maç oynandı. Kadın Futbol Ligi'ni ve 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'ni Antalya'da düzenledik. Her bir ligde büyük heyecan yaşanırken, özellikle son haftalarda sizlerin performansı hepimizi çok mutlu etti. Zor şartlara rağmen başarılı bir sezon geçirdiniz. Ancak hatalar da oldu ve haklı eleştirilerle karşılaştınız. Eksiklerinizi tespit edip, bunlardan ders alarak, 2021-2022 sezonunda daha başarılı olacağınıza inanıyorum."

"MHK'YA GÜVENİMİZ TAM"

Türk hakemliğinin Avrupa standartlarında olmasını hedeflediklerini belirten başkan Özdemir, "Bunun için her türlü maddi ve manevi desteği veriyoruz. Bugün hakemlik müessesesi, bin 500'ü profesyonel liglerde görev alan, toplam 6 bin 500'ün üstünde hakemden oluşan büyük bir aile. Bu aile için profesyonel hakemlik, uluslararası eğitimcilerden eğitim, donanımlı VAR Merkezi ile birlikte tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Tecrübeli ve gençlerden oluşan bir hakem kadrosuna sahibiz. Hepsi birbirinden kıymetli, Türk sporuna hakemlikleri ve yöneticilikleriyle bugüne dek önemli katkıları olmuş Merkez Hakem Kurulu'muz var. MHK başkanımız Sayın Serdar Tatlı'ya ve kuruluna inancımız tamdır. Türk hakemliğinin yönetim istikrarına ihtiyacı var ve istikrardan yana olmaya devam edeceğiz." dedi.

"VAR'I ALT LİGLERE DE YAYMAK İSTİYORUZ"

"VAR teknolojisi, değişen futboldaki en önemli devrimlerden birisi olarak 4 sezon önce dünyamıza girdi. TFF, VAR Sistemini ilk uygulayan federasyonlar arasında yer aldı, Avrupa'da öncü oldu. Hızlı bir gelişim kaydediyoruz. İnanıyorum ki dördüncü sezonumuzda üstüne koyarak yolumuza devam edeceğiz. Kulüplerimiz zaman zaman, biraz evvel Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun da dediği gibi, şikayet etseler de emin olun bizlerle bir araya geldikleri her toplantıda VAR'ın faydalarından ve futbolda adaleti sağladığından övgüyle bahsediyorlar. TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerimiz bir an önce VAR sisteminin uygulanması için sabırsızlar. İnşallah 2022-2023 sezonundan itibaren TFF 1. Lig'de VAR'ı başlatacağız. Sonraki sezonlarda alt liglere de yaymayı hedefliyoruz. Tabii bunun için öncelikle insan kaynağına ihtiyacımız var. MHK, VAR kadrosu oluşturmak için önemli bir adım attı. Bu sezon 7 hakemimiz VAR görevi üstlenecek. Sayıyı ilerleyen dönemde artıracağız. Çünkü VAR'ın gelişiyle birlikte branşlaşma artık kaçınılmaz. Sistemle birlikte VAR'ın da değerinin her geçen yıl arttığını gözlemliyoruz. Eminim ki çok yakın bir dönemde VAR ayrı bir meslek haline gelecek."

"VAR YOKMUŞ GİBİ YÖNETİN"

"Yakın zamanda Avrupa Futbol Şampiyonası'nı sizler de takip ettiniz. Hakem kararlarının ve VAR'ın neredeyse hiç konuşulmadığı bir turnuva oldu. Bir kez daha gördük ki sahadaki hakemin pozisyonlara olan yorumu ve kararı çok önemlidir. VAR, ancak çok bariz hatalar veya hakemin göremediği pozisyonlarda devreye girdi. Sizlere düşen görev, maçlara çok iyi bir şekilde hazırlanmanız ve adeta VAR yokmuş gibi en iyi şekilde yönetim göstermenizdir. TFF ve MHK, sizlerin sahada en iyisini ortaya koymanız için tüm imkanları sunuyor. Bunları başarılı performansa dönüştürmek sizin elinizde. İşinizi sevin, kendinizi geliştirin ve bu büyük ailenin içinde birbirinize her zaman destek olun."

SÜPER LİGDE KADIN HAKEMLER DE GÖREV ALMAYA BAŞLAYACAK

Başkan Özdemir, kadın hakemlerle ilgili önemli projelerinin olduğunu söyleyerek, "Serdar Tatlı başkanımızla bir hedef ortaya koyduk. O da kadın hakemlerimizin gelişmesi. 2023 yılından itibaren kadın hakemlerimizin Süper Lig'de maç yönetmesini hedefliyoruz ve bunu da inşallah başaracağız." ifadelerini kullandı.