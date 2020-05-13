TFF, Osmanlıspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'nu tebrik etti
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da başkanlık görevine getirilen Mehmet Emin Katipoğlu'nu tebrik etti.TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Osmanlıspor Kulübü başkanlığı görevine seçilen Sayın Mehmet Emin Katipoğlu'nu ve yönetim...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da başkanlık görevine getirilen Mehmet Emin Katipoğlu'nu tebrik etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Osmanlıspor Kulübü başkanlığı görevine seçilen Sayın Mehmet Emin Katipoğlu'nu ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA
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