TFF Sağlık Kurulu koronavirüs hakkında duyuru yaptı





İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda yeni bir duyuru yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Kovid-19 hastalığının tüm dünyada çok yeni bir tıbbi sorun olarak ortaya çıkması ve ülkemize diğer ülkelerden geç gelmiş olması nedeniyle hastalık hakkındaki bilgiler çok dinamik olup yenilenerek gelişmektedir. Duyurularımız gelişmeler ışığında ve futbol ailemizden bize yansıyan gerekliliklere uygun olarak güncellenmektedir. Bütün duyurularımızın bütünlük içinde ve birbirini tamamlayan bilgiler olarak değerlendirilmesi, bazı konularda farklılık olması halinde son duyurudaki uyarıların dikkate alınması faydalı olacaktır." denildi.

Herkesin kendisi ve temasta olan kişiler tarafından 'Hasta ve bu nedenle hastalığı başkasına bulaştırabilecek kişiler' olarak değerlendirilmesi gerektiğinin vurgulandığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede kişilerin birbirleriyle temasının azaltılması, mümkün olan her şartta tamamen kesilmesi (izolasyon) için gerekli uyarılar ilgili tüm kurumlar tarafından sürekli olarak yapılmaktadır. Bu gereklilik "Hayat Eve Sığar", "Evde Kal Türkiye", ve benzeri diğer sloganlarla vurgulanarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Tüm yurtta kamu ve özel kurumlarda çalışan personelin çalışma saatlerinin kısaltılması, nöbetleşe çalışma programları, çalışması elzem olanlar dışındakilerin idari izinli sayılması, evden çalışma ve benzeri uygulamalarla kendini gösteren koruyucu önlemler neticesinde kişilerin temasları azaltılmıştır. Benzer şekilde, futbol ailemizin tüm üyelerinin de hem kurumsal hem kişisel olarak bu uyarılara dikkatle uyduğu bilinmektedir."

Bu önlemlere rağmen bazı kişilerin hastalığa yakalanmasının mümkün olduğuna yer verilen duyuruda, "Hastalığın belirtileri çeşitlilik göstermekle birlikte başlıca ateş, kuru öksürük, bitkinlik, boğaz ağrısı ve zorlanarak nefes alma (sık nefes alma ihtiyacı, az hava alabilme) olarak sayılabilir. Bu bulgulardan herhangi biri olanların takım doktorlarına, ulaşamadıkları durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları önerilir." denildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisinin klinik bulgular ve tetkiklerle bu konuda bilgili hekimler tarafından konulduğuna dikkat çekilen duyuruda şu ifadeler kaydedildi:

"Olası Kovid-19 vakalarında yapılan tetkiklerden kesin tanı koyduran özgün test sadece Sağlık Bakanlığı rehberlerine göre "olası vaka" olarak tanımlananlara yapılan özgün testlerdir. Önceki duyurumuzda kimlerin "olası vaka" olarak değerlendirildiği bildirilmiştir. Halen "olası vaka" tanımına uymayan kişilere test uygulanmamaktadır."

Kaynak: AA