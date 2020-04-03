TFF Sağlık Kurulu'ndan koronvirüs açıklaması

''Covid-19 hastalığının tüm dünyada çok yeni bir tıbbi sorun olarak ortaya çıkması ve ülkemize diğer ülkelerden geç gelmiş olması nedeniyle hastalık hakkındaki bilgiler çok dinamik olup yenilenerek gelişmektedir''

''Hastalığın belirtileri çeşitlilik göstermekle birlikte başlıca ateş, kuru öksürük, bitkinlik, boğaz ağrısı ve zorlanarak nefes alma (sık nefes alma ihtiyacı, az hava alabilme) olarak sayılabilir. Bu bulgulardan herhangi biri olanların takım doktorlarına, ulaşamadıkları durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları önerilir''

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, koronavirüs salgını ile ilgili açıklama yaptı. Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, koronavirüs salgını ile ilgili bilgilerin çok dinamik ve yenilenerek gelişmekte olduğu ifade edildi. Koronavirüs belirtilerinin çeşitlilik gösterdiğinin vurgulandığı açıklamada, ateş, kuru öksürük, bitkinlik, boğaz ağrısı ve zorlanarak nefes alma (sık nefes alma ihtiyacı, az hava alabilme) gibi bulguları olanların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği belirtildi.

TFF Sağlık Kurulu tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

''TFF Sağlık Kurulu olarak zaman zaman futbol ailemizin değerli üyelerini yeni koranavirüs (Covid-19)hakkında bilgilendirmek üzere yaptığımız duyurulardan 4'üncüsünü aşağıda sunmaktayız.

Covid-19 hastalığının tüm dünyada çok yeni bir tıbbi sorun olarak ortaya çıkması ve ülkemize diğer ülkelerden geç gelmiş olması nedeniyle hastalık hakkındaki bilgiler çok dinamik olup yenilenerek gelişmektedir. Duyurularımız gelişmeler ışığında ve futbol ailemizden bize yansıyan gerekliliklere uygun olarak güncellenmektedir. Bütün duyurularımızın bütünlük içinde ve birbirini tamamlayan bilgiler olarak değerlendirilmesi, bazı konularda farklılık olması halinde son duyurudaki uyarıların dikkate alınması faydalı olacaktır.

- Daha önceki duyurumuzda belirttiğimiz üzere hastalık belirtisi olan ve olmayan tüm bireylerin kendileri ve onlarla temasta olan kişiler tarafından, "hasta ve bu nedenle hastalığı başkasına bulaştırabilecek kişiler" olarak değerlendirilmesi esastır.

- Bu çerçevede kişilerin birbirleriyle temasının azaltılması, mümkün olan her şartta tamamen kesilmesi (izolasyon) için gerekli uyarılar ilgili tüm kurumlar tarafından sürekli olarak yapılmaktadır. Bu gereklilik "Hayat Eve Sığar", "Evde Kal Türkiye", ve benzeri diğer sloganlarla vurgulanarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

- Tüm yurtta kamu ve özel kurumlarda çalışan personelin çalışma saatlerinin kısaltılması, nöbetleşe çalışma programları, çalışması elzem olanlar dışındakilerin idari izinli sayılması, evden çalışma vb. uygulamalarla kendini gösteren koruyucu önlemler neticesinde kişilerin temasları azaltılmıştır.

- Benzer şekilde, futbol ailemizin tüm üyelerinin de hem kurumsal hem kişisel olarak bu uyarılara dikkatle uyduğu bilinmektedir.

- Hastalığın yayılmasını azaltan bu önlemlere rağmen bazı kişilerin hastalığa yakalanması mümkündür.

- Hastalığın belirtileri çeşitlilik göstermekle birlikte başlıca ateş, kuru öksürük, bitkinlik, boğaz ağrısı ve zorlanarak nefes alma (sık nefes alma ihtiyacı, az hava alabilme) olarak sayılabilir. Bu bulgulardan herhangi biri olanların takım doktorlarına, ulaşamadıkları durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları önerilir.

- Covid-19 hastalığının kesin teşhisi tüm hastalıklarda olduğu gibi hastaların klinik bulguları ve tetkiklerle bu konuda bilgili hekimler tarafından konulmaktadır.

- Olası Covid-19 vakalarında yapılan tetkiklerden kesin tanı koyduran özgün test sadece Sağlık Bakanlığı rehberlerine göre "olası vaka" olarak tanımlananlara yapılan özgün testlerdir. Önceki duyurumuzda kimlerin "olası vaka" olarak değerlendirildiği bildirilmiştir.

- Halen "olası vaka" tanımına uymayan kişilere test uygulanmamaktadır.

- Özgün testler çeşitli illerimizde Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş, aşağıdaki bağlantıda listesi bulunan laboratuvarlarda yapılmaktadır:

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yetkilendirilmis-tani-laboratuvarlari-listesi

Futbol ailemize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Kaynak: DHA