TFF Süper Kupa 2019'un tarihi ve yeri belli oldu - Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki karşılaşma, 7 Ağustos Çarşamba günü Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak

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İSTANBUL (AA) - TFF Süper Kupa 2019'un oynanacağı tarihi ve yeri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadı'nda 7 Ağustos Çarşamba günü oynanmasına karar verdi. Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi. Kaynak: AA



