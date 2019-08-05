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TFF Süper Kupa finalinin saati değişti! İşte yeni saati...

Türkiye Futbol Federasyonu, Akhisarspor-Galatasaray Süper Kupa maçının başlama saatinin 20.45'ten 21.30'a alındığını belirtti.

TFF Süper Kupa finalinin saati değişti! İşte yeni saati...

Galatasaray ile TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü Ankara'da oynanacak TFF Süper Kupa maçının başlama saati değişti.

Türkiye Futbol Federasyonundan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati değiştirildi. Ankara Eryaman Stadı'ndaki maç, saat 21.30'da başlayacak." denildi.

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