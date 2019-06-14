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TFF Süper Kupa maçı Ankara'da 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadyumu'nda 7 Ağustos Çarşamba günü...

TFF Süper Kupa maçı Ankara'da 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadyumu'nda 7 Ağustos Çarşamba günü oynanmasına karar verdi.

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.

DHA

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