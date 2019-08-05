İstanbul22 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. TFF Süper Kupa’nın başlama saati değişti

TFF Süper Kupa’nın başlama saati değişti

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'de oynanması planlanan TFF Süper Kupa müsabakasının saati değişti.

TFF Süper Kupa’nın başlama saati değişti

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'de oynanması planlanan TFF Süper Kupa müsabakasının saati değişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'de oynanması planlanan Süper Kupa maçının saatinin değiştiğini açıkladı. Mücadele aynı gün, Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT