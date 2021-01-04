Açıklanan harcama limitlerinde en yüksek limitin 434.336.995 TL ile Galatasaray'a verildiği görüldü. Galatasaray'ı, 356.433.786 TL ile Fenerbahçe takip etti. Beşiktaş'ın harcama limiti ise 294.195.196 TL olarak belirlendi. 4 büyükler arasında en düşük harcama limitine sahip olan kulüp, 178.678.204 TL ile Trabzonspor oldu.

21 takımlı Süper Lig'de en düşük harcama limitine sahip olan kulüp, 64.299.471 TL ile Gençlerbirliği oldu.

Federasyonun resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan bilgilendirme metninde şu ifadelere yer verildi:

Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. Süper Lig Kulüplerinin ikinci transfer tescil dönemi ile ilgili olarak, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında Ek XII/G fıkrasınca belirlenen Takım Harcama Limitleri aşağıda yer almaktadır:

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere;

T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere;

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere;

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.