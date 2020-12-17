Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da yapılacak. Kura çekimi A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle:

"Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda 18 Aralık Cuma günü saat 14.30’da yapılacak.

Tek maç eleminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak Son 16 Turu’nda müsabakalar kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak.

Bu turdan itibaren VAR Sistemi’nin de kullanılacağı Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu karşılaşmaları 12-13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.

Covid-19 sağlık tedbirleri kapsamında kulüp temsilcilerinin katılmayacağı kura çekimi, Ziraat Türkiye Kupası yayıncısı A Spor kanalı tarafından canlı olarak yayınlanacak.

Kura çekimini TSYD üzerinden akredite olan sınırlı sayıda basın mensubu takip edebilecek. Kura ile ilgili haber ve fotoğraflar ise TFF'nin internet sitesi tff.org'da yer alacak."