TFF, UEFA lisanslı alan kulüpleri açıkladı! İşte lisans alan kulüpler...

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu dün yaptığı toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler yönünden inceledi lisans başvurusu yapan kulüpleri inceledi ve 2021-2022 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

UEFA LİSANSI ALAN TAKIMLAR

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'den Beşiktaş A.Ş. , Çaykur Rizespor A.Ş., Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Fraport Tav Antalyaspor, Galatasaray A.Ş., Göztepe A.Ş., Medipol Başakşehir FK ve Trabzonspor A.Ş . ile TFF 1.Lig'den İstanbulspor A.Ş. ve Turkcell Kadın Futbol Liginden Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı UEFA Kulüp Lisansı almaya hak kazandı.

ULUSAL KULÜP LİSANI ALAN TAKIMLAR

Ulusal Kulüp Lisans başvurusunda bulunan 59 kulübün dosyaları da incelendi. Bu kapsamda TFF 1 . Lig'den Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Yılport Samsunspor ile Misli.com 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor, Kırklarelispor, Manisa Futbol Kulübü ve Niğde Anadolu FK kulüpleri Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

20 KULÜP LİSANS ALDI

Bu kapsamda 12 kulüp UEFA Lisansı, 8 kulüp ise Ulusal Lisansı aldı.

58 KULÜBE EK SÜRE

Öte yandan gerekli şartları taşımadığı belirlenen 58 kulübe ise eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ve/veya 60 gün ek süre tanıdı..