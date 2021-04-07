TFF ve Kulüpler Birliği'nden flaş karar: Futbolcular, teknik adam ve hakemler aşılanacak! Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada alt liglerden başlayarak en üst liglere kadar tüm futbol takımlarına ve personellerine 1 ay içinde aşı yapılacağını ifade etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Baykan, Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi ve bazı Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarının temsilcileri Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde yapılan toplantıya katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapılmadı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, alt liglerden başlayarak en üst liglere kadar tüm futbol takımlarına ve personellerine 1 ay içinde aşı yapılacağını belirtti. Berkem Temizel Gece Editörü