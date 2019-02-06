TFF ve Kulüpler Birliği’nden Talat Terim için taziye

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim için taziye mesajı yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden paylaşılan taziye mesajında, "A Milli Futbol Takımımızda üç dönem görev yapan, eski Türkiye Futbol Direktörü ve Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet; Fatih Terim, ailesi, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kulüpler Birliği'nin resmi internet sitesinden vefat ile ilgili yapılan başsağlığı mesajında, "Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet; Fatih Terim'e, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA