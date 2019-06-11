TFF Yönetim Kurulu, taraftarla birlikte izledi

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile deplasmanda karşılaştığı mücadeleyi TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk taraftarların yanında izliyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelirken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri de tribündeki yerini aldı. Maçtan 1 saat önce protokol tribününe gelen yöneticiler, karşılaşmanın ilk düdüğünün çalmasıyla birlikte hemen önlerinde bulunan Türk taraftarların yanına giderek maçı burada izlemeye başladılar.

Kaynak: İHA