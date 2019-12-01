TFF, Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. turda 3 Aralık'ta oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
5. turda 3 Aralık Salı günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre mücadelelerin hakemleri şöyle:
13.00 Fatih Karagümrük-Göztepe: Özgüç Türkalp
14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü: Burak Şeker
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor: Direnç Tonusluoğlu
18.30 Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa
20.45 Fenerbahçe-İstanbulspor: Zorbay Küçük
Etiketler : ziraat türkiye kupası, maç, Hakem
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