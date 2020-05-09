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TFF'de kulüplere geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolcu, teknik heyet, idareci ve personellerinde Covid-19 belirtisi gösteren Beşiktaş, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Sancaktepe FK, İnegölspor ve Tuzlaspor kulüpleri ve camiaları için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

TFF'de kulüplere geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolcu, teknik heyet, idareci ve personellerinde Covid-19 belirtisi gösteren Beşiktaş, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Sancaktepe FK, İnegölspor ve Tuzlaspor kulüpleri ve camiaları için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Federasyondan yapılan paylaşım şöyle;

"Yapılan kontrollerde futbolcu, teknik heyet, idareci ve personellerinde Covid-19 belirlenen Beşiktaş, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Sancaktepe FK, İnegölspor ve Tuzlaspor kulüplerine ve camialarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: DHA




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