TFF'den flaş açıklama! A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcılıklarına Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Koçak ve Lichte ile yardımcı antrenörlük için 3'er yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

KENAN KOÇAK KİMDİR?

Kenan Koçak, 5 Ocak 1981'de Kayseri'de dünyaya geldi. Uefa Pro-Lisans’ı bulunan Kenan Koçak, TFF tarafından Jan-Moritz Lichte ile birlikte, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcılığına getirildi.

Futbol oynadığı dönemde defansif orta saha pozisyonunda görev alan Kenan koçak futbola SV Waldhof Mannheim’de başladı. Devamında ise alt liglerde forma giyinmeye devam etti.

2003/2004 sezonunda Bundesliga ekibi Redbull Salzburg’a imza attı fakat sadece 2 maçta forma giyebildi.

Sonrasında ise Redbull Salzburg’un B takımında ise 5 maçta forma giyebildi.

Son olarak Alman ekibi Hannover 96’yı çalıştıran Koçak, teknik direktörlük kariyerine ise Almanya 6. Lig ekiplerinden VfR Mannheim’ı çalıştırarak başlamıştı.

Devamında, Waldhof Mannheim ve Sandhausen gibi alt lig ekiplerini de çalıştırdı.

Koçak’ın Almanya vatandaşlığı da bulunuyor.

JAN-MORİTZ LİCHTE KİMDİR?

Jan-Moritz Lichte, 12 Ocak 1980 tarihinde Almanya'nın Kassel şehrinde doğmuştur. Futbol adamı, futbola ilk olarak Almanya'nın Baunatal takımında başlamıştır. Ardından Paderborn takımına transfer olmuştur. Paderborn takımında 1 Nisan 2009 tarihinde futbolu bırakmıştır.

Alman çalıştırıcı futbolu bırakmasından sonra Paderborn, St Pauli ve Leverkusen takımlarında önemli teknik ve idari görevlerde bulunmuştur. Futbol adamı özellikle Almanya'nın Hannover takımında gelişim bölümü müdürü ve yardımcı antrenör olmasının ardından burada yaptığı başarılı işlerle adını duyurmuştur. Futbol adamı 2017 yılında çalışmaya başladığı Mainz kulübünde sırasıyla yardımcı antrenör, geçici antrenör ve teknik direktörlük görevine gelmiştir. Teknik adam, görev aldığı takımlardaki gerek başarılı tutumu gerek disiplinli tutumu nedeniyle adını Almanya'da duyurmuştur. Milli Takım'a da Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz'un yanında iyi işler yapacağına inanılarak göreve gelmiştir. Alman çalıştırıcı, Stefan Kuntz'un yeni kurmayı olmuştur.