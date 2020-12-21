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  3. TFF'den 'hükmen yenilgi' kararı!

TFF'den 'hükmen yenilgi' kararı!

NTV Spor'un son dakika haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 2. yarısında 'hükmen yenilgi' kararını devreye alacak.

TFF'den 'hükmen yenilgi' kararı!

A takım listesindeki oyuncu sayısının 9'un altına düşmesi halinde maça çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak.

NTV Spor'un son dakika haberine göre, TFF'nin kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

TFF Başkanı Nihat Özdemir daha önce yaptığı açıklamada 'hükmen mağlubiyet' konusunda "28 Ocak'ta ligin ikinci yarısı başlayacak ve 16 Mayıs'ta bitecek. Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası karşılaşmaları hariç tam 8 haftalık süreçte hafta içi de maçlar oynanacak. Artık zaman konusunda kımıldayacak halimiz yok. Kulüplere, 'Altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz' dedik. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız, hükmen yenilgi dışında yapacak bir şeyimiz kalmıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Süper Lig'in ikinci yarısında, koronavirüs vakalarından dolayı sahaya çıkamayacak takımlara hükmen mağlubiyet gelecek ancak puan silme ya da ligden düşme olmayacak.

HÜKMEN YENİLGİ NEDİR?

Hükmen, kesin hüküm sonucu kazanmak ya da kaybetmektir. Hüküm karardır. Galibiyet ya da yenilgi fiilen değil bir karar sonucu olarak belirlenir. TFF'nin Süper Lig'de tartışmaya açtığı hükmen yenilgi kavramında, 14 futbolcu ile sahaya çıkamayacak olan takımlar, maç oynanmadan 3-0 yenik sayılacak. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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