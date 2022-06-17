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TFF'den istifa etmeyen kurul başkanların ve üyelerine istifa çağrısı! " Davetimizi yineliyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu, istifa etmeyen kurul başkanları ve üyelerine istifa çağrısını yineledi.

TFF'den istifa etmeyen kurul başkanların ve üyelerine istifa çağrısı! " Davetimizi yineliyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da gerçekleştirdiği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da TFF Başkanı olarak seçilen Mehmet Büyükekşi, tüm kurallarda bulunan üyelerin istifa etmesini istemişti. Ancak bazı kurulların başkan ve üyelerin istifa etmemesi üzerine TFF'den konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, istifa çağrısına sessiz kalan kurul başkanları, asıl ve yedek üyelere istifa etmeleri konusunda çağrı yapıldı.

TFF'den istifa etmeyen kurul başkanların ve üyelerine istifa çağrısı! Davetimizi yineliyoruz

ÇAĞRIYA SESSİZ KALANLARA İSTİFA DAVETİ

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara’da 16.06.2022 tarihinde gerçekleşen TFF Genel Kurulu’nda, Federasyon Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi, bembeyaz yeni bir sayfa açmak hedefiyle önemli bir çağrıda bulunarak yargı ve diğer tüm kurullarımıza istifa etmeleri davetinde bulunmuştur. 

Türk futbolunun bu yeni dönemde, daha şeffaf, güvenilir ve adaletli bir şekilde yönetiminin sağlanması için yapılan bu önemli davet karşısında şu ana dek, bazı kurullarımızın başkan ve üyeleri istifalarını Federasyonumuza sunmuştur. 

Bu kapsamda; şu ana dek bu çağrıya sessiz kalan diğer kurullardaki tüm başkan, asıl ve yedek üyelerimize istifa davetimizi yineliyoruz. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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