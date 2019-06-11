TFF'den İzlanda'ya sert tepki
TFF yetkilileri, İzlanda-Türkiye maçını protesto amaçlı şeref tribününde izlemeyecekler.
TFF yetkilileri, İzlanda-Türkiye maçını protesto amaçlı şeref tribününde izlemeyecekler.
Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda İzlanda ile oynayacağı maçı, Keflavik Havalimanı'nda yaşanan olayı protesto etmek amacıyla şeref tribününde izlemeyecekler.
TFF İZLANDA'YI PROTESTO EDECEK
Konya'dan özel uçakla havalimanına gelen Milli Takım kafilesinin, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililerce yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletilmesi ve milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı aranmasıyla ortaya çıkan skandal üzerine TFF bu kararla İzlanda'yı protesto etme kararı aldı.
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