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  3. TFF'den korsan maç yayınlarına erişim engeli geliyor!

TFF'den korsan maç yayınlarına erişim engeli geliyor!

Ak Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Bu torba yasa teklifinin kabul edilmesi halinde, maçları korsan yayınlayan sitelere TFF Başkanı tarafından erişim yasağı uygulanabilecek.

TFF'den korsan maç yayınlarına erişim engeli geliyor!

Süper Lig'in maç yayınları internet üzerinden birçok farklı siteden kaçak olarak yayınlanıyor. ABD ve Avrupa’dakine oranla Türkiye'de insanların korsan yayına ulaşması çok daha basit. Birçok korsan yayıncı da kullanıcılarına yüksek yayın kalitesi sunuyor. Futbol kulüplerinin ve yayıncı kuruluşun gelirlerini büyük oranda etkiliyor. Bu kapsamda kaçak yayınların meclis tarafından yeni bir karar alınacak. Buna göre TFF, kaçak yayınlara erişimleri engelleyebilecek.

TFF ERİŞİMİ ENGELLEYEBİLECEK

TBMM’ye sunulan yeni torba yasa teklifinde bulunan maddeye göre, korsan maç yayını yapan sitelerin ve IP TV’lerin engellenmesi adında TFF Başkanı'na yetki verilecek. TFF tarafından hukuka aykırı maç yayını yapan sitelerin internet bant trafiğinde yüzde 90 daraltma yapılabilecek ya da erişim tamamen engellenebilecek. Türkiye'de oynanan maçlarda doğrudan TFF tarafından, yurt dışındaki maçlarda ise yayıncı kuruluşun isteği halinde TFF tarafından bant daraltma veya erişim engeli uygulanabilecek.

TFF'den korsan maç yayınlarına erişim engeli geliyor!

YAYIN HAKKI 5 YILDIR DIGITURK PLATFORMUNDAYDI

Spor Toto Süper Lig’in yayın hakları 2016 yılında 500 milyon dolar karşılığında Digiturk tarafından 5 yıllığına satın alınmıştı. Bu ücreti zaman içerisinde ödeyememeye başlayan Digiturk, kulüplere daha az ücret ödemeye başlamıştı. Bu sezon sonunda Digiturk’ün sözleşmesi sona erecek ve 2022-2023 yayınlar yeni yayıncı kuruluş ile yapılacak. Bu nedenle önümüzdeki aylarda yayın ihalesi yapılacak.

TFF'den korsan maç yayınlarına erişim engeli geliyor!

İNCE ELEYİP SIK TUTUYOR

TFF ve Kulüpler Birliği tarafından yayın ihalesi için bir komisyon kurulduğu duyurulmuştu. Komisyon tarafından tutulan bir danışman firmayla da birlikte yurtdışındaki örnekler inceleniyor ve yayıncı kuruluşlarla görüşerek fikirler alınıyor. Yeni yayıncı kuruluşu dikkatli bir şekilde seçmek isteyen komisyon, Digiturk'te yaşadığı problemlerle yeniden karşılaşmamak istiyor.

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