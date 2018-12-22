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TFF’nin acı kaybı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi İsmail Hakkı Köklükaya vefat etti.

TFF’nin acı kaybı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi İsmail Hakkı Köklükaya vefat etti.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "TFF Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi İsmail Hakkı Köklükaya'nın yakalandığı amansız hastalık nedeniyle vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum İsmail Hakkı Köklükaya'ya Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Kaynak: İHA

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