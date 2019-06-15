TGF Federasyon Kupası’nda şampiyonluk yarışı başladı

Bu yıl 21.'si düzenlenen TGF Federasyon Kupası, Marmara Golf Sahası'nda başladı. İki gün sürecek turnuvada, 13 kulüpten 71 oyuncu sahaya çıktı.

Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan ve bu yıl 21. kez gerçekleştirilen TGF Federasyon Kupası, İstanbul Silivri'de başladı.

15-16 Haziran tarihlerinde Marmara Golf Sahası'nda oynanacak turnuvaya Bodrum Golf Kulübü, Cornelia Golf Kulübü, İGGA, İstanbul Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, National AGGA, National BGK, Ant. Bahçeşehir, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü, Serik BGA'dan ve ferdi lisanslı toplam 71 golfçü katıldı.

İki raund oynanacak şampiyonanın birinci raundunun sonunda, İstanbul Golf Kulübü'nden Can Gürdenli, National BGK'dan Cem Başpınar ve Kemer Golf Kulübü'nden Onur Telli 75'er (+3) gross skorla birinciliği paylaşırken, National AGGA'dan Ertuğrul Gözegü 77 (+5) gross skorla ikinci, Bodrum Golf Kulübü'nden Yılmaz Batan ile National BGK'dan Veli Buğra Kuş 78'er (+6) gross skorla üçüncü, kadınlar grossda National BGK'dan Ayşe Demir 71 (-1) gross skorla birinci, İGGA'dan Ilgın Zeynep Denizci 74 (+2) gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü'nden Mia De Marchi 75 (+3) gross skorla üçüncü sırada kendine yer buldu.

Erkekler A kategorisinde National BGK'dan Cem Başpınar 62 net vuruşla birinci, National AGGA'dan Ertuğrul Gözegü 67 net vuruşla ikinci, National BGK'dan Veli Buğra Kuş 68 net vuruşla üçüncü, kadınlar A kategorisinde National BGK'dan Ayşe Demir ve Kemer Golf Kulübü'nden Mia De Marchi 64'er net vuruşla ilk sırayı paylaşırken, İGGA'dan Ilgın Zeynep Denizci 68 net vuruşla ikinci, Kemer Golf Kulübü'nden Mina Gençoğuz 70 net vuruşla üçüncü basamakta yer aldı.

Erkekler B kategorisinde Klassis Golf Kulübü'nden Mertcan Bakır 46 stableford skorla birinci, İstanbul Golf Kulübü'nden Suat Bayram 44 stableford skorla ikinci, ferdi lisanslı Muhsin Bayramoğlu 41 stableford skorla üçüncü, kadınlar B kategorisinde National BGK'dan Durdu Duygu Çam 44 stableford skorla birinci, Klassis Golf Kulübü'nden Nazlı Yıldız 41 stableford skorla ikinci, yine National BGK'dan Fatma Gül Kuş 40 stableford skorla üçüncü sırada yer aldı.

TGF Federasyon Kupası, 16 Haziran Pazar günü oynanacak final raundunun ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: İHA