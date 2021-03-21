TGF ve Basın Vakfı yüz yüze toplantı gerçekleştirdi

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) ve Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı yönetim kurulu koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir yıldır online olarak yapılan toplantıları bu sefer Çanakkale’de Sunsan Hotel’de gerçekleştirdi.



TGF ve Basın Vakfı Genel Başkanı Yılmaz Karaca toplantının ardından, “Pandemiye rağmen biz çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük, bundan sonra mücadelemizi daha kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Son dönemde meslektaşlarımızın en önemli şikayetlerinden birisi de basın kartlarında yaşanan mağduriyet ve hak kayıpları. Önümüzdeki günlerde bu konuda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile de görüşerek bu konuların çözülmesini talep edeceğiz” şeklinde açıklama yaptı.

BASIN KARTLARI SORUNUNA DEĞİNDİ



Basın kartları konusunda yaşanan sorunlar hakkında konuşan Karaca, “Sürekli basın kartları süresi geçen ya da basın kartları yenileyecek arkadaşlarımızın kartlarının verilmesi bir yılı buluyor. Yine aynı şekilde, basın kartı taşıyan ancak 10 yıl aralıksız taşımadığı için yıpranma payından hiç yararlanamayan meslektaşlarımız büyük hak mağduriyeti yaşıyor, bunun da bir an önce düzeltilmesi gerekir. Basın kartları konumunda eskiden olduğu gibi gazeteciler cemiyetlerinin de söz hakkı bulunmalı” diye kaydetti.



"GAZETECİLERİN YARARINA OLACAK HER ÇALIŞMADA YER ALMAK ÖNEMLİ"

TGF Genel Başkan Karaca, koronavirüse rağmen TGF ve Basın Vakfı olarak gazetecilerin yararına olacak çalışmaların önemini ve bu tür çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Bu zor dönemde gerek yönetim gerek başkanlar konseyi ile önemli çalışmalar yaptık. Gazetecilerin yararına olacak her çalışmada ve oluşumda yer almak bizim için önemli. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’ı geçtiğimiz günlerde yaptığımız ziyarette Kocaeli Bayramoğlu’nda atıl durumda olan Basın İlan Kurumu Tatil köyünün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi konusunda bir çalışma olduğunu öğrendik. Daha iyi imkanlarla yapılacaksa ve gazetecilerin de yararlanacağı koşullar sağlanırsa biz de bundan mutluluk duyarız” diye konuştu.



TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca ayrıca Türkiye genelinde teşkilatlanma çalışmalarına da devam ettiklerini söyleyerek, pandeminin durumuna göre yeni dönem çalışmalarını belirleyeceklerini kaydetti.