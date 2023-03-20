TGR'den gönderilen Ekrem Açıkel, bakın hangi tv kanalına geçti? "Öğrenince sizde şaşırmayacaksınız"

TGRT ana haber programın sunan, ekonomik haberleriyle her gün iktidar partisini yerden yere vuran Ekrem Açıkel, TV kanalından işine son verilmiş hangi kanala gideceği çok merak ediyordu. Ekrem Açıkel'in gittiği kanal belli oldu. Detaylar haberimizde.

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TGR'den gönderilen Ekrem Açıkel, bakın hangi tv kanalına geçti? "Öğrenince sizde şaşırmayacaksınız" 1

Muhafazakar, ve iktidarı desteklediği bilinen bir kanalda, her gün sunduğu ana haber programlarıyla söylem ve üslubu ile ekonomik alanda muhalif bir kişi gibi hükümeti yerden yere vuran ve daha sonra kanal yönetimi işine son vermişti. Kanaldan işine son verilen Ekrem Açıkelin hangi kanal gideceği çok merak ediliyordu. Açıkel, yaptığı duyuru ile yeni kanalının adını vermesi hiç kimseyi şaşırmadı. İşte Ekrem Açıkel'in yeni kanalı!

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TGR'den gönderilen Ekrem Açıkel, bakın hangi tv kanalına geçti? "Öğrenince sizde şaşırmayacaksınız"
TGR'den gönderilen Ekrem Açıkel, bakın hangi tv kanalına geçti? "Öğrenince sizde şaşırmayacaksınız"
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