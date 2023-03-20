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TGR'den gönderilen Ekrem Açıkel, bakın hangi tv kanalına geçti? "Öğrenince sizde şaşırmayacaksınız"
TGRT ana haber programın sunan, ekonomik haberleriyle her gün iktidar partisini yerden yere vuran Ekrem Açıkel, TV kanalından işine son verilmiş hangi kanala gideceği çok merak ediyordu. Ekrem Açıkel'in gittiği kanal belli oldu. Detaylar haberimizde.
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