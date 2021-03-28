TGRT EU Frekans Ayarları 2021 - TGRT EU Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?

Televizyonunuzu bilerek veya bilmeyerek fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Uydu alıcınıza böyle bir durumda aradığınız kanalın frekans bilgilerini yeniden girmeniz gerecektir. Dolayısıyla TGRT EU frekans ayarları 2021 diye bir araştırma yapıyorsanız bu içerikte güncel TGRT EU Frekans bilgilerini bulabilirsiniz.

Türkiye’nin aktif haberleşme uyduları Türksat 3A ve 4A uyduları Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş (TÜRKSAT) yönetiminde aktif ve başarılı bir şekilde görevlerini gerçekleştiriyor. Bu iki uyduda toplam 308 adet şifresiz kanal bulunuyor. Bunlardan 70’i HD yayın yaparken geri kalan 238 kanal ise SD formatta yayınlarını sürdürüyor. SD yayın ile HD yayın arasında sadece görüntü kalitesi farkı bulunuyor. HD yayın 1080P kalitesinde cihazlara yayın gönderirken, SD yayın ise 720p şeklinde kalitede gönderiyor. Buda evlerimize kadar ulaşan görüntünün netlik kalitesi olarak yansıyor.

TGRT EU Frekans Ayarı 2021 Nedir? (Şifresiz)

TGRT EU Frekansı ayarı 12228, Sinyal oranı 8400, Polarizasyon yönü V (Vertikal) - Dikey Batı şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Aşağıda daha iyi anlaşılması için sizlere tane tane aktarıyoruz.

Kanal adı: TGRT EU

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12228

Sinyal Oranı : 8400

Polarizasyon : V (Vertikal) - Dikey Batı

FEC : 5/6

Audio PID : 2902

Video PID : 2802

Kapsama Alanı : Batı

Bu içerikteki TGRT EU Frekans bilgisi TÜRKSAT Resmi Web Sitesi üzerinden 2021 yılında edinilen bilgilere göre hazırlanmıştır.

TGRT EU Frekans Ayarı Nasıl Yapılır?

TGRT EU kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden “frekans ekle” (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.

Uydu adı kısmında "Türksat 4A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans, . Polarizasyon, Sembol kısmına kısmına yukarıda yer alan frekans bilgisini girin ve işlem tamamdı.

Cihazın Marka ve Modeline Göre kanal ekleme ayarlama işlemlerini aşağıdaki linklerden faydalanarak gerçekleştirebilirsiniz.

TGRT EU Digitürk Kaçıncı Kanal?

TGRT EU kanalının Digitürk’te hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

TGRT EU D-Smart Kaçıncı Kanal?

TGRT EU kanalının D-Smart’ta hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

TGRT EU Tivibu Kaçıncı Kanal?

TGRT EU kanalının TİVİBU’da hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

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