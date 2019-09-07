TGRT Haber ve Türkiye Gazetesine "Altın Kayısı" ödülü

Kırmızı Türk Spiker Dünyası tarafından Malatya'da düzenlenen Altın Kayısı Ödül töreninde TGRT Habere "Aileye ve Değerlere En Çok Yer Veren Televizyon Kanalı" ödülü, TGRT Haber'de yayınlanan Kozmik Masa programına "En İyi Siyaset Programı" ödülü, Türkiye Gazetesine ise "Anadolu'ya En Çok Yer Veren Gazete" ödülü verildi.

Türkiye'nin ilk ve tek Spikerler Platformu Kırmızı Türk Spiker Dünyasının halka açık oylama ve seçici kurul tespitiyle 11 yıldır geleneksel olarak düzenlediği en iyiler töreni bu yıl Malatya'da yapıldı.

Birçok siyasetçi ve ünlü simanın konuk olduğu, " Q Plus Altın Kayısı Ödülleri" Ödül Töreni Malatya Kongre Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonunda gerçekleştirildi. Törende Seçici Kurul değerlendirmesi ve halka açık oylamalar sonucunda Türkiye'nin farklı yerlerinde alanında en başarılılar ödül aldı.

Törende "Aileye ve Değerlere En Çok Yer Veren Televizyon Kanalı" ödülüne TGRT Haber layık görülürken ödülü TGRT Haber Programlar Müdürü Sait İnanç aldı.

Yapılan oylamalar sonucu "Anadolu'ya En Çok Yer Veren Gazete" ödülü ise Türkiye Gazetesinin oldu. Ödülü Türkiye Gazetesi Malatya Bölge Müdürü Celal Koyuncu aldı.

Ödül töreninde "En İyi Siyaset Programı" ödülü de TGRT Haber kanalında yayınlanan "Kozmik Masa" programı oldu. Ödülü Program sunucusu Ferhat Ünlü aldı.

Kaynak: İHA