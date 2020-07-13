TGTV: "15 Temmuz direnişi, milli bir kazanımdır"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, 15 Temmuz direnişinin, milli bir kazanım olduğunu belirterek, "Ezanlara ve selalara tahammül edemeyenlerden devletin kurtarıldığı tarihi bir milattır. Haçlı zihniyetiyle hareket edip, milletle hesaplaşma peşinde olanlar ebediyyen kaybetmişlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının, Türk milletinin arasında dindar gözükerek cemaat olduklarını iddia ettiklerini aktararak, FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi efendilerinden aldıkları emirle, Türk milletinin üstüne hiç acımadan insafsızca bomba yağdırdığını kaydetti.

Darbe gecesi 251 masum canı hiç tereddüt etmeden katleden FETÖ terör örgütünü ve hala bu örgüte açık- gizli bağlılığı olanları, 15 Temmuz hain kalkışmasının dördüncü yılında da lanetlediklerini belirten Akbulut, "Merhametten nasibi olmayanlara, merhamet edilemeyeceğini millet olarak, çok acı bir tecrübe ile görmüş olduk. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık, sıhhat ve huzurlu günler diliyoruz. Şehit evlatlarının acılarını ilk günkü gibi hala taptaze yaşayıp, yüreği bir kor ateş gibi yanan annelerimize sabrı cemil niyaz ediyoruz." temennisinde bulundu.

Hamza Akbulut, devlete, aileye, iş yerine, camiye, okula ve benzeri tüm kurumlara sızarak milleti içten çökertmek isteyenlerin, 15 Temmuz gecesi milletin sillesini yiyip zelil olduklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Artık bu azgın grup asla iflah olmayacaktır. Gasbettikleri tanklar, toplar ve uçaklar, iman ve cesaret karşısında hiçbir işe yaramamış ve zavallılar sürüsü korkarak ülke dışına kaçmışlardır. Ele geçirilenler ise yargı önünde hesap vermişler ve en ağır şekilde mahkumiyet almışlardır. Bu kutlu mücadelede yer alanları şükranla yad ediyoruz. Milletimizin feraseti, fedakarlığı ve cesaretinin simgesi olan '15 Temmuz Millet Direnişi' ile aramızdaki hainler ve devletin içindeki paralel yapı felç edilmiştir. Yurt içinde söndürülen isyan ateşi, bazı devletlerin himayesinde yurt dışında da yakılmaya çalışılmaktadır. Tüm terör örgütlerine, dahili ve harici düşmanlarımıza karşı 'Yenikapı ruhu' ile birlik ve beraberlik içinde, 'Çanakkale ruhu' ile de hazır ve teyakkuzda olduğumuzu göstermeliyiz.

Ülkemiz, 15 Temmuz'dan sonra daha da güçlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçerek devlet-millet birliği sağlanmıştır. Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve Barış Pınarı askeri harekatları ile sınır güvenliğimiz kontrol altına alınmıştır. Türkiye bölgesinin istikrar gücüdür. Suriye'de ve Libya'da olduğu gibi kardeş ülkeleri iç savaşlarla zayıflatmak isteyenlere müsaade edilmemiştir. Terör, iktisadi kriz ve tecrit kumpasları karşısında boyun eğmeyen, egemenlik haklarını içeride ve dışarıda sonuna kadar kullanan güçlü bir Türkiye doğmuştur. Kaybedenler, sadece terör örgütleri olmamıştır. Her fırsatta bize adeta bir kutsal metin gibi dayatılan batılı değerler de (eşitlik, insan hakları, ve benzeri) inandırıcılıklarını 15 Temmuz gecesi tamamen kaybetmiştir."

- "15 Temmuz destanını yazanlar, bu mücadele ruhunu gelecek nesillere de taşımalıdır"

15 Temmuz yıl dönümlerinin, FETÖ'yü ve onunla mücadeleyi unutmamak için önemli olduğunu ve değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Akbulut, "15 Temmuz destanını yazanlar, bu mücadele ruhunu gelecek nesillere de taşımalıdırlar. Tüm vatandaşlarımızı FETÖ ve benzeri sapkın inançlara, meşruiyeti olmayan akımlara ve sahte mehdiyet iddialarına karşı uyarıyoruz. Doğru bilgi ve sahih inanış için güvenilir kişi ve kurumlardan dini bilgi edinilmesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Akbulut, FETÖ'nün dini istismar eden bir terör örgütü olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Din, milletimize devlet tarafından doğru bir şekilde öğretilmelidir. Din ve inanç istismarının önlenmesi için başta Milli Eğitim Bakanlığımızı, Diyanet İşleri Başkanlığımızı ve üniversitelerimizi duyarlı olmaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. 15 Temmuz direnişi, milli bir kazanımdır. Ezanlara ve selalara tahammül edemeyenlerden devletin kurtarıldığı tarihi bir milattır. Haçlı zihniyetiyle hareket edip milletle hesaplaşma peşinde olanlar ebediyyen kaybetmişlerdir.

TGTV üyeleriyle milletimizin, vatanımıza, bayrağımıza, mukaddesatımıza göz diken, iç ve dış düşmanlara, ihanet şebekelerine ve darbecilere karşı dünyaya örnek olan kahramanlık destanının unutulmasına izin vermeyeceğimizi, 15 Temmuz'un sadece Türkiye'nin değil, tüm Ortadoğu'nun geleceğine vurulan bir bağımsızlık mührü olduğunu kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

Kaynak: AA