Thabang Monare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thabang Monare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thabang Monare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thabang Monare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thabang Monare 16 Eylül 1989 tarihinde Embalenhle, Mpumalanga şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Thabang Amod Monare şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thabang Monare Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thabang Monare, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 14 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Thabang Monare'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thabang Monare Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/monare4?igshid=MTA0ZTI1NzA=

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Thabang Monare Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thabang Monare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Thabang Monare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thabang Monare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında U. Pretoria

1 Temmuz 2011 yılında FC Azziz Kara

1 Temmuz 2012 yılında Jomo Cosmos

1 Temmuz 2016 yılında Bidvest Wits FC

14 Ekim 2020 yılında Orlando Pirates

Thabang Monare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thabang Monare şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Thabang Monare Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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