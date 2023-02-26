Thabani Dube kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thabani Dube Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thabani Dube kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thabani Dube ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thabani Dube kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thabani Dube Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thabani Dube kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thabani Dube Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thabani Dube adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thabani Dube Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thabani Dube 16 Kasım 1992 tarihinde doğmuştur.  Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Austin Thabani Dube şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thabani Dube Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thabani Dube, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Thabani Dube'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thabani Dube Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thabani Dube isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Thabani Dube Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thabani Dube futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Witbank Spurs

1 Ağustos 2018 yılında TS Galaxy FC

20 Kasım 2020 yılında Richards Bay

20 Temmuz 2021 yılında Kaizer Chiefs

Thabani Dube kimdir

Thabani Dube Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thabani Dube şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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Thabani Dube nereli

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