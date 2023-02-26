Thabani Zuke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thabani Zuke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thabani Zuke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thabani Zuke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thabani Zuke 11 Eylül 1998 tarihinde KwaMakhutha, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thabani Zuke Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thabani Zuke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lamontville Golden Arrows futbol takımında oynamaktadır. Lamontville Golden Arrows takımına 1 Eylül 2016 tarihinde katılmıştır. Thabani Zuke'nin Lamontville Golden Arrows ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Thabani Zuke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thabani Zuke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thabani Zuke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thabani Zuke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2016 yılında Golden Arrows

Thabani Zuke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thabani Zuke şuan Lamontville Golden Arrows takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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