Thabiso Kutumela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thabiso Kutumela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thabiso Kutumela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thabiso Kutumela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thabiso Kutumela 3 Temmuz 1993 tarihinde Mokopane, Limpopo şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Thabiso Simon Kutumela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thabiso Kutumela Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luso Africa Player Management yapmaktadır. Thabiso Kutumela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Thabiso Kutumela'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Thabiso Kutumela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thabiso Kutumela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thabiso Kutumela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thabiso Kutumela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Baroka FC

1 Temmuz 2016 yılında Orlando Pirates

14 Ocak 2019 yılında Maritzburg Utd.

16 Temmuz 2021 yılında Sundowns

Thabiso Kutumela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thabiso Kutumela şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Thabiso Kutumela Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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