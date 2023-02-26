Thabiso Lebitso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thabiso Lebitso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thabiso Lebitso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thabiso Lebitso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thabiso Lebitso 4 Mart 1992 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thabiso Lebitso Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Thabiso Lebitso'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thabiso Lebitso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thabiso Lebitso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thabiso Lebitso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thabiso Lebitso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Chippa United

Thabiso Lebitso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thabiso Lebitso şuan Chippa United takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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