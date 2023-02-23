Thabo Cele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thabo Cele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thabo Cele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thabo Cele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thabo Cele 15 Ocak 1997 tarihinde KwaMashu, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thabo Cele Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SoccerSoul yapmaktadır. Thabo Cele, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 12 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Thabo Cele'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thabo Cele Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/thabo.cele.94

Thabo Cele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thabo Cele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thabo Cele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thabo Cele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2016 yılında Real SC

1 Temmuz 2017 yılında Benfica B

4 Ocak 2018 yılında Real SC

30 Haziran 2018 yılında Benfica B

23 Temmuz 2018 yılında Cova Piedade

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

12 Ekim 2021 yılında Radomiak

Thabo Cele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thabo Cele şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Thabo Cele Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika U23 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Afrika Olimpiyat takımında 8 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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