Thabo Matlaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thabo Matlaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thabo Matlaba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thabo Matlaba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thabo Matlaba 13 Aralık 1987 tarihinde Tembisa, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thabo Matlaba Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GA SPORTS AGENCY yapmaktadır. Thabo Matlaba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Thabo Matlaba'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thabo Matlaba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ThaboMatlaba8

Thabo Matlaba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thabo Matlaba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thabo Matlaba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thabo Matlaba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FS Stars

1 Ocak 2012 yılında Orlando Pirates

1 Temmuz 2019 yılında Black Leopards

3 Ekim 2020 yılında Swallows FC

31 Ocak 2022 yılında Royal AM

Thabo Matlaba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thabo Matlaba şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Thabo Matlaba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Leicester City (South Africa), Mighty Tigers, M Tigers

Güney Afrika takımında 11 numaralı formasıyla 14 Mayıs 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 1 gol atmıştır.

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