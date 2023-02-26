Thabo Mnyamane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thabo Mnyamane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thabo Mnyamane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thabo Mnyamane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thabo Mnyamane 17 Ağustos 1992 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Thabo Reitumetse Mnyamane şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thabo Mnyamane Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thabo Mnyamane, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 13 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Thabo Mnyamane'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thabo Mnyamane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thabo Mnyamane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thabo Mnyamane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thabo Mnyamane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında U. Pretoria

14 Temmuz 2016 yılında SuperSport Utd.

13 Ekim 2020 yılında Tshakhuma

Thabo Mnyamane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thabo Mnyamane şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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