Thabo Moloisane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thabo Moloisane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thabo Moloisane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thabo Moloisane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thabo Moloisane 24 Şubat 1999 tarihinde Tshwane, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Thabo Brendon Moloisane şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thabo Moloisane Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ambassadors yapmaktadır. Thabo Moloisane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thabo Moloisane'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thabo Moloisane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thabo Moloisane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thabo Moloisane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thabo Moloisane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sundowns Res.

23 Kasım 2020 yılında All Stars

25 Temmuz 2022 yılında Maritzburg Utd.

Thabo Moloisane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thabo Moloisane şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Thabo Moloisane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika U20 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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